В Украине по состоянию на 10 декабря к оранжевой зоне перешла еще одна область. Показатели ухудшились в Одесской области, которая ранее находилась в желтой зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В желтую зону карантина теперь входят 13 областей: Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В то же время на оранжевом уровне эпидопасности находятся две области — Донецкая и Одесская. У них превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

В красной зоне все осталось без изменений. Там находятся 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Только в Хмельницкой области превышен уровень госпитализаций с Covid-19. Этот показатель составляет 62,4, при норме — менее 60 на 100 тыс. населения.

Также ни в одном украинском регионе не превышен уровень загруженности коек кислородом.

По состоянию на 10 декабря в Украине зафиксировали 11 327 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 24 456 украинцам, а умерли — 442 человека. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.