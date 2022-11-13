Вдовец женщины, погибшей в результате ракетного удара РФ по роддому Мариуполя, рассказал журналистам ВВС, кем она была и какое имя они решили дать ребенку.

Фотография беременной, которую несут на носилках среди завалов после бомбардировки роддома в Мариуполе, стало своеобразным символом ужасов и немыслимой жестокости войны в Украине. Некоторое время никто не знал, кто эта женщина.

Как стало известно из рассказа ее мужа Ивана, теперь уже вдовца, ее звали Ирина Калинина. После тяжелейшего ранения во время авиаудара по больнице 9 марта она впоследствии скончалась вместе с ребенком, которого родила с помощью экстренного кесарева сечения в областной больнице города.

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— Ирина любила жизнь. Мы были очень счастливы. Мы долго ждали этого малыша, и наконец он у нас появился, — рассказывает Иван.

После страшной трагедии он решил сменить место жительства, стал беженцем и живет в Портколе в Уэльсе. Он рассказал, что его жизнь была полностью разрушена после убийства его жены и сына.

По словам мужчины, Ирина работала менеджером магазина одежды в Мариуполе и очень радовалась будущему рождению первенца, которому супруги выбрали имя Мирон в честь слова “мир”.

Иван, инженер металлургического комбината в Мариуполе, вспоминает момент, когда врачи сообщили ему ужасную новость:

— Я не знаю, как описать боль и потерю. Я был полностью уничтожен. Я разочаровался во всем. Я не мог поверить, что Ирина умерла.

Сообщается, что пара годами пыталась родить ребенка, и Ирина умоляла не спасать ее, узнав, что ребенок не выжил.

— Ребенка вытащили без признаков жизни. Я видела, как по лицам коллег текли слезы, — вспоминает врач-анестезиолог Мариупольской областной больницы Оксана Кирсанова.

По ее словам, это самое страшное, что она когда-либо видела в своей жизни: как молодую женщину кладут в черный мешок вместе с ребенком, которого медики положили ей на грудь.

Согласно официальным данным, с начала войны в Мариуполе погибли по меньшей мере 25 тыс. человек: от 5 до 7 тыс. из них — под обломками после бомбардировок их домов.

Довоенное население Мариуполя составляло около 500 тыс. человек.