В Украине в ноябре 2021 года общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 38,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Всего с начала года в Украине умерло почти 650 тыс. человек. Это на 100 827 смертей (на 18,4%) больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, когда умерло 549 172 человек.

В январе 2021 года количество умерших в стране была на 7,7% больше, чем в январе 2020 года, в феврале – на 9%, в марте – на 34,4%, в апреле – на 48,5%.

В то же время в мае динамика замедлилась до 28,2%, в июне – до 4,3%, после чего в июле-августе она стала отрицательной – соответственно 0,9% и 1,1%. Однако в сентябре снова зафиксировали увеличение количества умерших, правда, совсем небольшое — на 0,1%, тогда как в октябре смертность выросла на 25,8%.

По данным Госстата, количество новорожденных в Украине в ноябре 2021 года выросло на 0,2% по сравнению с ноябрем 2020 года – до 21,67 тыс., а в целом за 11 месяцев она снизилась на 6,7% — до 250,88 тыс.

По состоянию на 1 декабря 2021 года численность имеющегося населения в Украине составляла 41 млн 208,1 тыс. человек. С начала 2021 года население страны сократилось на более 380 тыс. человек (в том числе за ноябрь — на 62 793 человек).

В Украине за 2020 год зафиксировали более 616 тыс. летальных случаев, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек.