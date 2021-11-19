В Украине первой из красной зоны эпидемической опасности может выйти Луганская область. В Минздраве надеются, что эта зона карантина уже не будет расширяться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Верховной Раде. По его словам, в течение этой недели в красных зонах пока стабильная ситуация, показатели начали снижаться.

— Не думаю, что уже будут добавляться красные зоны. Но самой первой из этой зоны может выйти Луганская область. Она достигла индикаторов, которые предусматривают вывод из красного уровня, — отметил Ляшко.

По состоянию на 19 ноября в красную зону карантина входят Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская, Черкасская области и город Киев.

За сутки в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев коронавируса. Победить болезнь удалось 22 304 людям, а умерли — 725 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187) и Донецкой (1 057) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.