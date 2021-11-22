В Украине по состоянию на 22 ноября в красной зоне карантина находится 18 областей и город Киев. Полностью стабилизировались Covid-показатели во Львовской и Луганской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, красной зоне соответствуют Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

Среди них уровень госпитализаций с Covid-19 соответствует норме только в Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской и Черкасской областях.

В то же время в оранжевый уровень входят три региона: Закарпатская, Полтавская и Харьковская. Показателям желтой зоны соответствуют Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

Во всех регионах Украины показатель загруженности коек с кислородом в больницах находится в пределах нормы.

По состоянию на 22 ноября в Украине зафиксировали 7 464 новых случая коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 10 540 людям, а умерли — 326 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446), Донецкой (420) и Львовской (397) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.