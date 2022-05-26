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Пока только на лето: Германия сняла Covid-ограничения на въезд в страну

26 мая 2022, 10:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Начиная с 1 июня и в течение всех летних месяцев всем, кто хочет посетить Германию, не нужно будет беспокоиться о необходимости подтверждения вакцинации, предоставлять отрицательный результат теста или доказывать недавнее выздоровление от

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Об этом вчера, 25 мая, заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

— До конца августа мы приостановим действие правила 3G при въезде, — сообщил он.

 

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Однако, по словам Карла Лаутербаха, несмотря на неуклонное снижение числа случаев заболевания в последнее время, Конституционный суд Германии на прошлой неделе утвердил правила, которые обязывают работников здравоохранения проходить вакцинацию.

Верховный суд отклонил жалобу на эту меру, утверждая, что она важна для защиты уязвимых людей в больницах и домах престарелых.

Ранее в этом месяце Германия заявила, что не планирует отменять требование о ношении масок для рейсов, прибывающих в страну, несмотря на новое руководство ЕС.

Источник: DW

Теги
Коронавирус Covid-19, МОЗ, Німеччина
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