Член одной из делегаций, приехавших в Китай для участия в зимних Олимпийских играх, заразился коронавирусной инфекцией. Его ПЦР-тест показал положительный результат. Это первый случай Covid-19 среди спортсменов в Пекине.

Об этом заявил организационный комитет Олимпиады. Член какой именно делегации заболел и каким именно вариантом коронавируса, не сообщается.

— Первый положительный случай заражения Covid-19 был выявлен у члена команды зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщил оргкомитет в понедельник, за 11 дней до открытия игр, — написало одно из местных СМИ.

Уточняется, что ПЦР-тест был проведен в аэропорту Пекина в воскресенье, 23 января.

Напомним, что первый случай Омикрона, обнаруженный в Пекине, был отслежен. Установлено, что он приехал в Китай с почтой из Канады на упаковке международного документа.

Источник: Kyodo News