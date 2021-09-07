Пока ЕС только думает о третьей Covid-дозе, Израиль уже призывает к четвертой

В настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) оценивает необходимость третьей, дополнительной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty), которую следует вводить через шесть месяцев после второго укола.

Третьи или бустерные дозы Covid-вакцин вводятся уже привитым людям, чтобы усилить иммунную защиту против атак коронавируса.

Стало известно, что комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) проведет проверку данных, предоставленных компанией-производителем Comirnaty, в ускоренном режиме. Для этого бустерная доза препарата уже введена 300 добровольцам, чья иммунная система признана здоровой. Все они получили второй укол полгода назад.

Результаты эксперимента обещают обнародовать в течение следующих нескольких недель.

Comirnaty – матричная РНК-вакцина против Covid-19, разрешенная к применению у людей в возрасте от 12 лет и старше.

Параллельно EMA также намерена изучить вопрос с бустерной дозой мРНК-вакцины в отношении людей с сильно ослабленной иммунной системой, которые не достигают адекватного уровня защиты после стандартной первичной вакцинации.

Пока идут испытания EMA и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что не считают, что необходимость в бустерных дозах Covid-вакцин является неотложной для населения в целом,

Отметим, что одним из первых практиковать третью доза начал Израиль. На сегодня здесь получили бустерный укол почти 40% взрослого населения страны или 2,5 млн человек.

Но властям, судя по всему, этого показалось недостаточно, поскольку несколько дней назад глава отдела по борьбе с коронавирусом Израиля призвал подготовиться к введению четвертой дозы вакцины против Covid-19. Он предупредил, что вирус есть и будет существовать, поэтому страна должна подготовиться к четвертой инъекции.

Источник: EMA, LeFigaro