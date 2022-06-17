В Киеве 13 человек попали на больничные койки с острыми кишечными инфекциями. Как выяснилось, все они несколькими днями раньше лакомились шаурмой, купленной в спальном районе Осокорки.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродслужбы в Киеве.

— 17 июня в Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве из ГУ Киевский городской ЦКПХ МЗ поступила информация о регистрации восьми случаев заболевания острой кишечной инфекцией, — говорится в сообщении.

Сообщается, что 14 июня пациенты приобрели шаурму в павильоне по адресу пр-кт Бажана, 3, в Киеве. Все восемь человек в итоге были доставлены в инфекционное отделение.

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Для сбора информации к месту продажи шаурмы выехали представители Госпотребслужбы, райгосадминистрации и Нацполиции.

Специалисты предупреждают: из-за летней жары быстрее размножаются патогенные микроорганизмы и повышается риск отравления. Следовательно, надо тщательно выбирать продукты и соблюдать правила гигиены во время приготовления, хранения и потребления пищи.

Напомним, 16 июня ГУ Госпродслужбы в Киеве сообщило о зарегистрированном случае бешенства бездомной кошки в Печерском районе. В этой связи на части территории района вводится карантин. Также запрещается проведение выставок и других мероприятий с участием животных.

Источник: Госпотребслужба