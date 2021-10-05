По состоянию на 5 октября в Украине в восьми областях эпидпоказатели соответствуют оранжевой зоне.

По данным Министерства здравоохранения, в оранжевой зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В Херсонской области выросло количество госпитализаций с 58, 8% до 71,1%.

Показатель уровня госпитализаций с Covid-19 превышает норму также в Запорожской (65,8%), Ровенской (59, 1%), Харьковской (72,2%), Херсонской (71,2%) и Черновицкой (67,7%) областях.

В то же время в остальных областях введен желтый уровень эпидемической опасности. Ни одна область не осталась в зеленой и не вошла в красную зону.

Самые низкие показатели по заболеваемости сейчас в Кировоградской области.

На Харьковщине предполагали, что с сегодняшнего дня область войдет в красную зону. Но этого не случилось. В регионе есть больницы, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, заполненные на 95%.