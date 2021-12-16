В Украине по состоянию на 16 декабря ни один регион не вошел в оранжевую зону эпидемической опасности. Из нее вышли Закарпатская и Одесская области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Теперь в желтую зону карантина входят г. Киев, Днепропетровская, Донецкая, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Показателям красной зоны пока что отвечают Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Всего в стране уровень заболеваемости составляет 326, при норме менее 75 человек на 100 тыс. населения. В четырех областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19. Наихудший показатель в Волынской области – 37,3%, при норме менее 20% или 4%.

Кроме того, ни в одной области не превышен уровень госпитализаций с коронавирусом. Так, 15 декабря в Закарпатской области этот показатель был не в пределах нормы и составлял 60,3. А уже в эти сутки он опустился до 58,4 (норма — менее 60 человек на 100 тыс. населения).

15 декабря Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. В стране сохранятся все правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации от коронавируса, относительно ношения масок и дистанции.

По состоянию на 16 декабря в Украине зафиксировали 9 590 новых случаев Covid-19. Выздороветь удалось 25 499 людям, а умерли — 355 пациентов.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в г. Киев (1 478), Полтавской (642), Запорожской (529), Львовской (485), Донецкой (473) и Закарпатской (427) областях.