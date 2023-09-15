65-летний мужчина из Британии, который прибыл в больницу скорой помощи с жалобами на боли в груди, тошноту и длительный запор, умер от стремительной дефекации.

По словам доктора Роуди Реалеса Руаса, который лечил мужчину, пациент не мог опорожнить кишечник в течение семи-десяти дней.

Поскольку у больного в анамнезе были проблемы с сердцем, врач отказался от проведения ректальной клизмы, которую хотел пациент. Вместо этого специалист посоветовал мужчине принимать лекарства от запора, но это не принесло ожидаемого результата.

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Больному таки удалось уговорить медиков на проведение клизмы. Сделал это другой врач, который занимался пациентом.

Впоследствии доктор Реалес сообщил, что у больного произошел смертельный сердечный приступ.

Эксперт по вопросам здравоохранения объяснил, что сердечный приступ возник из-за чрезмерно быстрого выброса фекалий, который стимулировал блуждающий нерв и привел к внезапному падению артериального давления.