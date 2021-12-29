Умер 11-летний Саша Андрейчук из Черновицкой области, которому диагностировали опухоль мозга четвертой стадии с метастазами. Несколько лет он боролся с болезнью.
Об этом сообщила волонтер приюта для жертв домашнего насилия Город добра, куда попала семья мальчика, Марта Левченко.
— Теперь у небес будет свой полицейский… Наш любимый защитник города добра… Будем помнить и любить тебя всегда, — сообщила она.
Мальчик мечтал стать полицейским, но врачи не давали ему никакого шанса.
Тогда полицейские, узнавшие о Саше, исполнили его мечту — зачислили в ряды патрульной полиции.
Для него сшили форму и изготовили жетон. Церемония принятия в полицию прошла с участием полицейских из двух областей.
Коллеги-полицейские часто приходили навещать его.
Похоронят мальчика тоже как полицейского. Церемония прощания состоится в селе Шишковцы (Кицманский район Черновицкой области) в четверг, 30 декабря.
— Мы очень любили своего маленького полицейского и, несмотря на все, надеялись на чудо… Завтра Сашу похоронят как полицейского, его мечта будет с ним до самого конца, — отметила Левченко.
В последнее время мальчик с матерью и сестрой жил в приюте для пострадавших от семейного насилия.
Источник: Марта Левченко
Фото: Марта Левченко