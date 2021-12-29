Умер 11-летний Саша Андрейчук из Черновицкой области, которому диагностировали опухоль мозга четвертой стадии с метастазами. Несколько лет он боролся с болезнью.

Об этом сообщила волонтер приюта для жертв домашнего насилия Город добра, куда попала семья мальчика, Марта Левченко.

— Теперь у небес будет свой полицейский… Наш любимый защитник города добра… Будем помнить и любить тебя всегда, — сообщила она.

Мальчик мечтал стать полицейским, но врачи не давали ему никакого шанса.

Тогда полицейские, узнавшие о Саше, исполнили его мечту — зачислили в ряды патрульной полиции.

Для него сшили форму и изготовили жетон. Церемония принятия в полицию прошла с участием полицейских из двух областей.

Коллеги-полицейские часто приходили навещать его.

Похоронят мальчика тоже как полицейского. Церемония прощания состоится в селе Шишковцы (Кицманский район Черновицкой области) в четверг, 30 декабря.

— Мы очень любили своего маленького полицейского и, несмотря на все, надеялись на чудо… Завтра Сашу похоронят как полицейского, его мечта будет с ним до самого конца, — отметила Левченко.

В последнее время мальчик с матерью и сестрой жил в приюте для пострадавших от семейного насилия.

Источник: Марта Левченко

Фото: Марта Левченко