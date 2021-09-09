В северо-восточном регионе Демократической Республики Конго объявили вспышку менингита. От этой болезни там умерли более 120 человек.

Первые случаи заболевания в стране подтвердили еще в июле. Сейчас более 100 человек лечатся дома и медицинских учреждениях.

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что местные жители связывают вспышку менингита с колдовством. Поэтому вместо того, чтобы обратиться к врачу за помощью, люди переезжали с одного места на другое, надеясь, что болезнь не пойдет за ними. Эксперты утверждают, что из-за этого вспышку сдержать труднее.

Чтобы сдержать распространение болезни, правительство страны и ВОЗ направили группу экспертов в северо-восточную провинцию Тшопо. Эта территория является частью пояса африканского менингита, который проходит через континент от Сенегала до Эфиопии и охватывает 26 стран. Некоторые из этих регионов уязвимы к повторным вспышкам, особенно во время засушливого сезона — с января по июль.

Менингит — потенциально смертельное заболевание, передаваемое людям через дыхательные пути или выделения из горла инфицированных людей.

Признаки заболевания: тошнота, рвота, фотофобия или светобоязнь (болезненная чувствительность глаза к свету), изменения психического состояния (растерянность). Для лечения менингита врачи назначают определенные антибиотики. Поскольку это заболевание прогрессирует внезапно и мгновенно, очень важно как можно скорее установить диагноз и начать лечение.

Недавно в индийском штате Керала у 11 человек обнаружили симптомы вируса Нипах. Переносят возбудитель заболевания фруктовые летучие мыши.

В то же время местные специалисты пока не выработали специального метода лечения этой болезни.