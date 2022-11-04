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Умерли пятеро: в октябре грибами отравились более 80 украинцев, из них 23 ребенка

4 ноября 2022, 10:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гриби
Источник: Depositphotos

По данным Центра общественного здоровья, в октябре в Украине зарегистрировано 65 очагов отравления дикорастущими грибами. В общей сложности пострадали 87 человек, из них 23 ребенка.

— Отравление дикорастущими грибами стало причиной смерти одного взрослого и одного ребенка в Донецкой области, консервированными зеленушками — одного ребенка в Днепре, маслятами — взрослого в Ровно, зонтиками — взрослого в Чернигове, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Эксперты в очередной раз напоминают, что грибы — довольно специфический продукт. В них содержится значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности, фосфор). 

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Входящая в состав грибов клетчатка хитин почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают тяжелой пищей.

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По словам медиков, употреблять дикорастущие грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Как не отравиться дикорастущими грибами:

  • не покупайте грибы на стихийных рынках;
  • внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки;
  • собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими;
  • не берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми;
  • не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;
  • не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов;
  • не пробуйте сырые грибы;
  • дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные нужно выбросить;
  • готовьте грибы в течение первых суток после сбора;
  • варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;
  • храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Симптомы отравления дикорастущими грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней:

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • духота;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • бред, появление галлюцинаций.

При наличии какого-либо из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача.

Источник
Центр общественного здоровья
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