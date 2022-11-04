По данным Центра общественного здоровья, в октябре в Украине зарегистрировано 65 очагов отравления дикорастущими грибами. В общей сложности пострадали 87 человек, из них 23 ребенка.

— Отравление дикорастущими грибами стало причиной смерти одного взрослого и одного ребенка в Донецкой области, консервированными зеленушками — одного ребенка в Днепре, маслятами — взрослого в Ровно, зонтиками — взрослого в Чернигове, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Эксперты в очередной раз напоминают, что грибы — довольно специфический продукт. В них содержится значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности, фосфор).

Входящая в состав грибов клетчатка хитин почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают тяжелой пищей.

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По словам медиков, употреблять дикорастущие грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Как не отравиться дикорастущими грибами:

не покупайте грибы на стихийных рынках;

внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки;

собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими;

не берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми;

не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;

не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов;

не пробуйте сырые грибы;

дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные нужно выбросить;

готовьте грибы в течение первых суток после сбора;

варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;

храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Симптомы отравления дикорастущими грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

духота;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций.

При наличии какого-либо из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача.