В Аргентине три человека умерли от загадочной пневмонии, что вызвало опасения по поводу новой вирусной вспышки.

Представители органов здравоохранения южноамериканской страны заявили, что еще шесть человек были инфицированы пневмонией неизвестного происхождения.

Сообщается, что заболевшие зарегистрированы среди восьми медицинских работников и одного пациента отделения интенсивной терапии в частной больнице в Тукумане, небольшом регионе в 800 милях к северо-западу от столицы Буэнос-Айреса.

Сейчас смотрят

Тот факт, что вирус распространился на медицинских работников — часто жертв новых вирусных вспышек, — указывает на то, что виновником может быть инфекционное заболевание.

Чиновники обеспокоены тем, что Covid-19, грипп и хантавирус исключены.

— Общим для этих пациентов является тяжелое респираторное заболевание с двусторонней пневмонией, очень похожее на Covid-19, но это исключено, — заявил министр здравоохранения Тукумана Луис Медина Руис.

Образцы были отправлены в Национальное управление лабораторий и институтов здравоохранения Аргентины для дальнейшего анализа. Больница закрыта, контакты пациентов отслеживаются и изолируются.