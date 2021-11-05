В период с января по август 2021 года в Украине выросла избыточная смертность.

За это время она достигла показателя более чем в 46 тыс. человек, в 2020 году он был 32 569 человек, информирует платформа Опендатабот, ссылаясь на Госстат.

Это значит, что в Украине умерло гораздо больше граждан, чем прогнозировали аналитики. Для определения показателей специалисты использовали средние ежемесячные данные с 2015 по 2019 год (пять лет до начала пандемии коронавируса).

Согласно данным, ежегодно до распространения вируса в Украине в период с января по август умирали 393 тыс. человек, в этом году — 440 тыс.

Однако потери значительно превышают показатели смертности от коронавируса.

Специалисты пришли к выводу, что пандемия коронавируса спровоцировала ухудшение ситуации со смертями от других болезней.

В частности, из-за перезагруженности больниц люди с другими проблемами со здоровьем не получили должной помощи.

Источник: Опендатабот