С начала года украинским больницам перечислено более 118 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— В 2022 году Нацслужба здоровья законтрактовала 3 476 медицинских учреждений, которым перечислила более 118 млрд грн по Программе медицинских гарантий (ПМГ), — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на все вызовы, продиктованные войной, ПМГ функционирует в полном объеме и позволяет обеспечить безвозмездной медицинской помощью каждого нуждающегося пациента.

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— Разработанный аналитический отчет позволяет нам принять решение, как лучше построить систему медицинской помощи. Это четкий инструмент, благодаря которому можно принимать качественные управленческие решения по конкретному медучреждению, — отметил заместитель министра Алексей Яременко.

Согласно аналитическому отчету, наибольшую сумму средств больницы получили по пакету Первичная медицинская помощь – более 20 млрд грн. Декларацию с семейным врачом имеют более 32,5 млн украинцев.

Приоритетными услугами остается медицинская помощь пациентам с инсультами и инфарктами. С начала года на лечение инсультов государство потратило более 2,2 млрд грн. Медицинская помощь в случае инфаркта обошлась более чем в 768 млн грн.