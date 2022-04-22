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Более 2 600 выездов с начала войны: как выполняют свой долг бригады скорой помощи Луганщины

22 апреля 2022, 17:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

С начала активных боевых действий на территории Луганской области бригады экстренной медицинской помощи более 2 600 раз выезжали по вызовам.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что 238 выездов были напрямую связана с боевыми действиями. 531 человек был госпитализирован, остальным оказана неотложная медицинская помощь.

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— Они не считают себя героями, ведь просто выполняют свою работу. За статистикой вызовов кроются сотни спасенных жизней, — пишет глава ОВА.

Он отметил, что десятки пострадавших с тяжелыми минно-взрывными травмами были направлены в областную больницу в Днепре.

Помимо этого, медики эвакуировали беременных и беспомощных, доставляли гуманитарную помощь.

По словам Сергей Гайдая, с начала войны “русский мир” разбомбил в Луганской области пять подстанций экстренной медицинской помощи, разбил по меньшей мере девять автомобилей скорых. 15 таких машин наши медики успели вывезти на относительно безопасную территорию.

Источник: Сергей Гайдай

Теги
Війна в Україні, Луганська область, Медики, швидка допомога
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