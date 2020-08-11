По состоянию на 11 августа в мире зафиксировано 20 009 331 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за сутки заболело более 200 тыс. человек.
От осложнений, вызванных Covid-19 умерло 734 тыс. пациентов в сутки более 2 тыс. больных.
В целом излечились от болезни 12 216 726 человек.
Лидеры по количеству больных Covid-19:
- США – 5 089 416;
- Бразилия – 3 057 470;
- Индия – 2 215 074;
- Россия – 890 799;
- Южная Африка – 563 598.
Лидеры по количеству летальных исходов:
- США – 163 425;
- Бразилия – 101 752;
- Мексика – 53 003;
- Великобритания – 46 611;
- Индия – 44 386.
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По количеству больных коронавирус Украина занимает 34 место — между Оманом и Доминиканской Республикой.
Карантин в мире
Европейский Союз до сих пор не открыл свои границы для Украины. Польша обновила перечень лиц, которые могут не проходить карантин после въезда в страну.
Для сравнения, общее количество случаев Covid-19 в свет 10 августа выросла до 19792519 человек, а количество погибших — до 730 089.
США сообщили о самом большом количестве случаев инфицирования, страна уже пересекла отметку в 5 млн (5 044 821).