По состоянию на 11 августа в мире зафиксировано 20 009 331 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за сутки заболело более 200 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19 умерло 734 тыс. пациентов в сутки более 2 тыс. больных.

В целом излечились от болезни 12 216 726 человек.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

США – 5 089 416;

Бразилия – 3 057 470;

Индия – 2 215 074;

Россия – 890 799;

Южная Африка – 563 598.

Лидеры по количеству летальных исходов:

США – 163 425;

Бразилия – 101 752;

Мексика – 53 003;

Великобритания – 46 611;

Индия – 44 386.

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По количеству больных коронавирус Украина занимает 34 место — между Оманом и Доминиканской Республикой.

Карантин в мире

Европейский Союз до сих пор не открыл свои границы для Украины. Польша обновила перечень лиц, которые могут не проходить карантин после въезда в страну.

Для сравнения, общее количество случаев Covid-19 в свет 10 августа выросла до 19792519 человек, а количество погибших — до 730 089.

США сообщили о самом большом количестве случаев инфицирования, страна уже пересекла отметку в 5 млн (5 044 821).