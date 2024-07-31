Украина получила гуманитарную помощь от Австрии — 20 190 доз вакцин против ветряной оспы для бесплатных прививок детей и военных.
Для профилактики ветрянки
Сейчас вакцина Варивакс для профилактики ветряной оспы распределена между 10 областями на основе показателей заболеваемости.
Препарат получают медучреждения в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черновицкой областях и городе Киеве.
В течение следующих нескольких недель областные Центры контроля и профилактики болезней будут осуществлять распределение вакцин в пределах своих регионов и проводить прививки детей и военных.
Вакцина от ветряной оспы в Украине является рекомендованной, но не закупается за средства государственного бюджета. Новая партия Варивакса поступила в качестве гуманитарной помощи Австрии.
Специалисты напоминают, что в нашей стране предусмотрены профилактические прививки против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита B, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.
Фото: Минздрав Украины