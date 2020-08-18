По состоянию на утро 18 августа коронавирус в мире зафиксировали более чем у 22 млн человек.
Всего из 22 049 426 случаев Covid-19 уже 777 439 стали летальными.
Преодолели опасный вирус более 14 млн пациентов во всем мире.
Украина в мировом рейтинге распространения коронавируса опустилась на 31 место, разместившись между Израилем и Доминиканской Республикой.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 5 612 047;
- Бразилия — 3 363 235;
- Индия — 2 701 604;
- Россия — 927 745;
- Южная Африка — 589 886.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 173 176;
- Бразилия — 108 654;
- Мексика — 57 023;
- Индия — 51 925;
- Великобритания — 41 369.
Карантин в мире
В Италии и Испании из-за быстрого роста заболевания коронавирусом вводят дополнительные ограничительные меры.
Власти стран запретили работу ночных клубов и дискотек. Также в странах действует запрет на курение в общественных местах, в случае если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.
В Испании запретили работу баров и ресторанов после 1.00 ночи. Дома престарелых разрешено посещать только по одному человеку в день и только на один час.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 17 августа составило 21,6 млн человек.