По состоянию на утро 18 августа коронавирус в мире зафиксировали более чем у 22 млн человек.

Всего из 22 049 426 случаев Covid-19 уже 777 439 стали летальными.

Преодолели опасный вирус более 14 млн пациентов во всем мире.

Украина в мировом рейтинге распространения коронавируса опустилась на 31 место, разместившись между Израилем и Доминиканской Республикой.

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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 5 612 047;

Бразилия — 3 363 235;

Индия — 2 701 604;

Россия — 927 745;

Южная Африка — 589 886.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 173 176;

Бразилия — 108 654;

Мексика — 57 023;

Индия — 51 925;

Великобритания — 41 369.

Карантин в мире

В Италии и Испании из-за быстрого роста заболевания коронавирусом вводят дополнительные ограничительные меры.

Власти стран запретили работу ночных клубов и дискотек. Также в странах действует запрет на курение в общественных местах, в случае если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

В Испании запретили работу баров и ресторанов после 1.00 ночи. Дома престарелых разрешено посещать только по одному человеку в день и только на один час.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 17 августа составило 21,6 млн человек.