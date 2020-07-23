Статистика коронавируса в мире на 23 июля свидетельствует о 15 374 394 больных, за сутки на Covid-19 заболело еще более 280 тыс. человек.

От осложнений, вызванных коронавируса, умерло 630 211 пациентов — более 10 тыс. В сутки. Выздоровели от болезни 9 349 374 пациенты.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 4 100 875;

Бразилия — 2 231 871;

Индия — 1 239 684;

Россия — 789 190;

Южная Африка — 394 948.

Страны, где больше всего смертей от коронавируса:

США — 146 183;

Бразилия — 80 120;

Великобритания — 45 501;

Мексика — 41 190;

Италия — 35 082.

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По количеству больных коронавирусом Украина занимает 36 место — между Кувейтом и ОАЭ. По состоянию на 23 июля в стране зафиксировано 60 995 случаев.

Карантин в других странах

В Черногории наблюдается быстрое распространение коронавируса, хотя страна объявила о победе над Covid-19.

Поэтому власть повторно объявила в Черногории эпидемию болезни. В стране вступают в силу новые ограничения: всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях.

Из-за эпидемии массовые собрания ограничены до 40 человек на воздухе и до 20 — в помещениях.

До 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и других торжеств.

До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

Коронавирус 23 июля

Для сравнения, 22 июля коронавирус в мире подтвердили у 15 093 712 человек. За сутки — почти 240 тыс. новых случаев.