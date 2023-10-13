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Более 3 тыс. клеток! Ученые создали большой атлас мозга для исследований болезней

13 октября 2023, 16:39
Марина Мелехова редактор
Более 3 тыс. клеток! Ученые создали большой атлас мозга для исследований болезней
Источник: Pixabay

Ученые осуществили значительный прогресс в изучении строения и функций мозга благодаря новым методам исследований.

Одно из важнейших достижений — разработка детального атласа мозга, содержащего более трех тыс. типов клеток. 

Исследователи из Америки и Швеции проанализировали данные из разных участков мозга — от коры и мозжечка — и исследовали особенности выработки белков в более чем трех млн клеток. Таким образом им удалось не только определить структуру нейронов, но и их связь.

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Эта информация имеет огромный потенциал в понимании нейробиологии.

Благодаря новым возможностям исследователи смогут изучать механизмы работы мозга и развивать новые методы лечения различных нейрологических заболеваний.

В частности, бракомоторные расстройства, эпилепсию, шизофрению, болезнь Паркинсона, Альцгеймера и многие другие.

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Источник: Science

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