Ученые осуществили значительный прогресс в изучении строения и функций мозга благодаря новым методам исследований.

Одно из важнейших достижений — разработка детального атласа мозга, содержащего более трех тыс. типов клеток.

Исследователи из Америки и Швеции проанализировали данные из разных участков мозга — от коры и мозжечка — и исследовали особенности выработки белков в более чем трех млн клеток. Таким образом им удалось не только определить структуру нейронов, но и их связь.

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Эта информация имеет огромный потенциал в понимании нейробиологии.

Благодаря новым возможностям исследователи смогут изучать механизмы работы мозга и развивать новые методы лечения различных нейрологических заболеваний.

В частности, бракомоторные расстройства, эпилепсию, шизофрению, болезнь Паркинсона, Альцгеймера и многие другие.

Источник: Science