Украинские волонтеры предоставили медицинским учреждениям почти 32,2 млн единиц оборудования, лекарственных средств и другого медицинского обеспечения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— С первых дней войны украинские волонтерские и общественные организации, бизнес-сообщество и благотворительные фонды объединили усилия по поддержке медицинской системы, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что в настоящее время Минздрав активно сотрудничает с более чем 20 крупнейшими благотворительными и волонтерскими организациями в Украине.

В течение активной фазы военных действий волонтерами были привлечены и переданы медицинским учреждениям:

медицинского оборудования – 47 453 единицы;

лекарственных средств – 28 858 817 единиц;

расходных материалов – 3 302 617 единиц;

другого медицинского обеспечения – 4 264 единицы.

— С началом войны философия благотворительности в Украине изменилась и поставила перед обществом новые цели: помочь стране выстоять и победить, спасти и сохранить жизнь украинцев, – отметила заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

Она напомнила, что за время войны Украина при координации Министерства здравоохранения получила 8,5 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму более 12 млрд грн.