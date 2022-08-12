Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Свыше 30 млн единиц оборудования и лекарств: как волонтеры поддерживают медиков Украины

12 августа 2022, 13:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
волонтери
Источник: Depositphotos

Украинские волонтеры предоставили медицинским учреждениям почти 32,2 млн единиц оборудования, лекарственных средств и другого медицинского обеспечения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— С первых дней войны украинские волонтерские и общественные организации, бизнес-сообщество и благотворительные фонды объединили усилия по поддержке медицинской системы, — говорится в сообщении.

Читайте также:
медикиКислород, вакцины, тесты: как Украина готовится к новой волне Covid-19

Сейчас смотрят

Сообщается, что в настоящее время Минздрав активно сотрудничает с более чем 20 крупнейшими благотворительными и волонтерскими организациями в Украине.

В течение активной фазы военных действий волонтерами были привлечены и переданы медицинским учреждениям:

  • медицинского оборудования – 47 453 единицы;
  • лекарственных средств – 28 858 817 единиц;
  • расходных материалов – 3 302 617 единиц;
  • другого медицинского обеспечения – 4 264 единицы.

— С началом войны философия благотворительности в Украине изменилась и поставила перед обществом новые цели: помочь стране выстоять и победить, спасти и сохранить жизнь украинцев, – отметила заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

Она напомнила, что за время войны Украина при координации Министерства здравоохранения получила 8,5 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму более 12 млрд грн.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні волонтер Волонтери гуманітарка МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь