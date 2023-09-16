С огнестрельными ранениями обеих рук и выбитым осколком гранаты глазом воин второй месяц находится на лечении в областной клинической больнице.

По словам медиков, нужно с полгода, чтобы руки зажили, а затем можно было заняться восстановлением глаза.

Владимир Ильин — харьковчанин, на фронт ушел добровольцем. Ранение получил 28 июня под Гуляйполем Запорожской области во время штурма вражеских позиций.

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Одну руку от плеча прострелили, ладонь другой разорвало. Осколком гранаты выбило глаз.

Всего в медбате насчитали у бойца 13 ранений. Но мужчина считает, что ему повезло, ведь за час того боя погибло немало его побратимов.

Военный показывает фото в своем телефоне: Это родная Северная Салтовка. С первого дня был там. Это разрушенные дома. Целый район, тысяч 400 остались без жилья, имущества, без всего.

Владимир не может говорить об этом спокойно, ведь там проживало много его знакомых.

Почти всю свою жизнь Ильин говорил на русском. Его мама — русская, а бабушка пережила блокаду Ленинграда. Говорит, что отношение к языку поменял еще в 2013 году, когда разогнали Майдан и избили студентов.

Российские родственники кричали тогда в трубку: Бери малую, приезжайте к нам! Мы едем вас асвабаждать от бандеровцов и нацистов.

Он с тех пор перестал с ними общаться.

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения выстриг себе казацкий оселедец, а когда война началась, перешел на украинский.

Мужчина мечтает вернуться к нормальной жизни, поставить на ноги 16-летнюю дочь. А пока хотел бы напомнить гражданским, которые живут мирно: не забывайте о тех, кто на фронте.

Источник и фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня