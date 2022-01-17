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Пообедали в ресторане: на Буковине произошло массовое отравление туристов

17 января 2022, 14:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
отравление
Источник: Depositphotos

В Черновицкой области, в селе Мигово, зафиксированы два случая гастроэнтероколита. Еще 14 человек обратились к местным медикам с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщила начальник Главного управления Госпродпотребслужбы области Алина Гаевская.

Гастроэнтероколит — одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта

— Вчера,16 января, к нам поступило экстренное сообщение об обращении двух человек с симптомами повышенной температуры и рвоты, — отметила Алина Гаевская.

По ее словам, больных доставили каретой экстренной медицинской помощью из села Мигово в областную клиническую больницу, где предварительно был установлен диагноз гастроэнтероколит.

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Сообщается, что все пострадавшие отказались от дальнейшей госпитализации. С их слов стало известно, что признаки недомогания появились вскоре после того, как они пообедали в сельском ресторане Гетьман.

В настоящее время здесь проходит эпидемиологическое расследование.

Источник
УНН
Теги
Буковина , Отравление , ресторан
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