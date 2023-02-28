Американские ученые в ходе исследования, которое длилось почти 20 лет и в котором приняли участие более тысячи женщин США, выяснили, какие здоровые привычки могут помочь снизить риск развития деменции.

Исследования показало, что снизить риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте помогут семь привычек в среднем возрасте. А именно:

1. активный образ жизни;

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2. правильное питание;

3.поддержание здорового веса;

4. отказ от курения;

5. поддержание нормального артериального давления;

6. контроль уровня холестерина;

7. низкий уровень сахара в крови.

— Поскольку деменция может начаться за десятилетия до постановки диагноза, важно, чтобы мы больше узнали о том, как наши привычки в среднем возрасте могут повлиять на риск развития деменции в пожилом возрасте, — сказала участник исследования невролог Памела Рист.

Деменция является одной из самых больших угроз для здоровья в мире. Прогнозируется, что к 2050 году число людей, живущих с этим заболеванием во всем мире, почти утроится и достигнет 153 млн человек.

Американское исследование перекликается с аналогичными выводами китайских ученых, которые в прошлом месяце заявили, что сочетание здорового образа жизни, такого как правильное питание, регулярные физические упражнения, игра в карты и общение не менее двух раз в неделю, может помочь замедлить скорость ухудшения памяти и снизить риск слабоумия.