В Хортицком районе Запорожья с 23 августа медики начали выдавать жителям йодид калия дозировкой 125 мг. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По состоянию на 25 августа препарат получили 4 029 человек, в том числе 1 138 детей.

Отмечается, что решение принято в соответствии с рекомендациями Минздрава проводить йодопрофилактику среди жителей населенных пунктов, расположенных в 50-километровой зоне от источника радиации.

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Расстояние от Энергодарской АЭС до Хортицкого района Запорожья составляет около 45 километров. Именно поэтому, чтобы уберечь жизнь и обеспечить население необходимым препаратом в случае возможной утечки радиации, и начата выдача йодида калия.

— Хочу обезопасить запорожцев от паники – никаких превышений радиационного фона в Запорожье не зафиксировано, — отметил секретарь горсовета.

Он напомнил, что принимать препарат необходимо исключительно в случае официального оповещения о радиационной аварии и при угрозе поступления йода в организм. Ни в коем случае нельзя употреблять йодид самостоятельно заранее или на всякий случай.

Источник: Запорожский горсовет