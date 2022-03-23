Киевские врачи продолжают проводить самые сложные операции даже во время войны. В частности, столичные нейрохирурги спасли маленького киевлянина, у которого случился инсульт.

Тарасу еще не исполнилось и три года, от рождения у него порок – сосудистая патология головного мозга. Его состояние резко ухудшилось неделю назад — у него неожиданно отказали левые рука и нога.

После направления мальчика в больницу выяснилось, что у него произошел геморрагический инсульт, спровоцировавший внутримозговую гематому в глубинных структурах мозга. Помочь могла только операция, которую выполняют даже в мирное время не во всех больницах.

— Мы поняли, что у нас мало времени. У мальчика было объемное образование в глубинных структурах мозга, которое давило на здоровые ткани, как следствие возник острый неврологический дефицит. Мы понимали, что нужно бежать в операционную, — комментирует заведующий отделением нейрохирургии Охматдет Павел Плавский.

Врачи профессионально удалили внутримозговую гематому и каверному. Сверхсложное хирургическое вмешательство длилось в течение четырех часов, несмотря на все воздушные тревоги и обстрелы. Диаметр гематомы с каверномой составлял 5 см.

Благодаря замечательной работе анестезиологов ребенок начал самостоятельно дышать еще на операционном столе. Через два часа после операции мальчик начал двигать рукой и ногой. Через сутки ребенка из реанимации перевели в отделение.

Сейчас он с отцом продолжает лечение в Охматдете. Дома его ждут мать и брат-близнец.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет