Западные компании, несмотря на санкции, поставляют в РФ протезы и компоненты к ним, которые получают в том числе и участники войны в Украине. Об этом сообщила служба BBC.

Компания, которая появилась в марте 2023 года в Анапе, производит протезы для вагнеровцев с использованием компонентов немецкой компании Ottobock, мирового лидера в области протезирования и реабилитации.

После отчетов службы BBC о возможной поставке компонентов Ottobock наемникам, руководители фирмы провели внутреннее расследование и прекратили сотрудничество с россиянами, признав, что было продано ограниченное количество продукции.

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— Это было небольшое количество коленных суставов и протезов стоп. Больше никаких отношений у нас с этой компанией нет. Если выяснится, что клиенты в России действительно используют или продают нашу продукцию в военных целях, мы немедленно прекратим деловые отношения с соответствующей компанией, — написала ВВС руководитель отдела коммуникаций немецкого офиса Ottobock Мерле Флорстед.

Но через шесть дней после этого инцидента представитель московского офиса Ottobock участвовал в научно-практической конференции Жизнь после Z, где обсуждали вопросы улучшения доступности и качества реабилитации для российских граждан.

Немецкая компания прокомментировала это тем, что конференцию проводили не военные.

В свою очередь, компания Ossur из Исландии, которая также производит протезы, прекратила поставки в Россию в начале войны в Украине.

Заместитель генерального директора Трансперенси Интернешнл Россия Илья Шуманов отмечает, что российские поставщики и покупатели могут пытаться обойти санкции путем использования схем, не соответствующих международным нормам.

— Вероятно, что российские поставщики, покупатели этого оборудования, вынуждены использовать серые схемы для обхода санкций. Объем поставок, который есть в России именно для производства протезов, если мы говорим об электронике, не очень значительный, и очевидно, что разовые поставки можно получать и через третьи страны, — говорит Шуманов.

Отслеживание цепочки поставок является важной составляющей бизнеса, особенно для компаний, которые продают товары двойного назначения. Такие товары могут иметь как гражданское, так и военное использование, и государства обычно устанавливают ограничения на их экспорт, чтобы обеспечить выполнение международных обязательств.

Но вопрос, насколько государство контролирует эти процессы, остается в каждом индивидуальном случае открытым, объясняет Шуманов.