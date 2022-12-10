Украинские кардиохирурги, несмотря на войну, продолжают спасать жизни людей, даже, когда пропадает свет.

77-летняя Мария приехала в Киев из Молдовы, чтобы установить на сердце новый клапан в Центре детской кардиологии и кардиохирургии клиники для взрослых. Она вспоминает, как доставалась Киеву.

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– В тот день мы ехали, видели зарево, когда бомбили. Это было далеко от нас, но было видно и было страшно. Посты, солдаты, окопы. Но слава Богу доехали.

Она приехала, несмотря на войну, потому что об удачных операциях украинских кардиохирургов знает не понаслышке. В 2007 году эти же врачи спасли женщине внука.

С новым клапаном на сердце, в кардиохирургии на реабилитацию еще одна гостья — из Казахстана. Девушку прооперировали в начале недели. До Украины она добиралась четыре дня через Молдову, пешком пересекала границу.

– Я промышленный альпинист и у меня никогда ничего не находили. Потом я переболела ковидом. Диагностировали сердечную недостаточность, – рассказала Мара Скоробогатова.

Дома в Алматы ее отказались оперировать.

— Меня летом готовили к операции, но когда началась премедекация, когда мне ввели промедол, меня начало трясти и анестезиолог просто сказал, что не будет со мной работать. Меня просто выписали за 15 минут до операции.

В Казахстане менять клапан Мари предлагали методом рассечения грудной клетки с ребрами, в Украине же, чтобы добраться до сердца хирургам, стоит сделать только два маленьких разреза.

Глеб Емец, заведующий отделением миниинвазивной кардиохирургии и транскатетерных процедур центра детской кардиологии и кардиохирургии клиники для взрослых пояснил:

— В постсоветских странах такие операции делают только открытым доступом, то есть рассекают грудную клетку. Мы же делаем операции с минимальным доступом с сохранением целостности грудной клетки – эндоскопически.

В Украине подобные операции производят уже более пяти лет. След от манипуляций на сердце почти незаметен. К тому же и время на реабилитацию существенно уменьшается, потому что ребра, чтобы добраться до сердца, не ломают. До войны за такими операциями из-за границы ежегодно приезжало до сотни иностранцев, в этом году несмотря на войну — восемь. Врачи говорят, иностранцы едут в Украину, потому что здесь еще привлекательные цены.

По словам врача, в Германии, Италии и Франции такая операция стоит раз в шесть дороже. Пациентам дешевле приехать сюда и выполнить оперативное вмешательство здесь, чем ехать в страны Европы.

17 ноября фотография, на которой кардиохирурги оперируют в темноте, облетела весь мир. В тот день из-за атаки рашистов полностью исчезло электроснабжение, и оперировать пришлось, подключившись к генераторам. После того случая, в больнице запаслись водой, пищей, топливом. Так что готовы даже к длительному блекауту.

Александра Телегузова, врач-кардиолог центра детской кардиологии и кардиохирургии, заметила, если света не будет неделя, воды не будет неделя, мы все равно продолжим свою работу, продолжим лечить людей, будем оперировать, но конечно в таком случае объемы помощи, которую мы будем предоставлять будут уменьшены.

Приспособившись к условиям войны, украинские кардиохирурги продолжают дарить людям жизнь.