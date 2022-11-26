Пока враг бил ракетами по украинской энергосистеме и обесточивал регионы, врачи делали невозможное. Несмотря на блекаут, черкасские кардиохирурги провели сверхсложную и длительную операцию на открытом сердце, которую в Украине по силам сделать всего нескольким специалистам.

58-летнего Василия Труша 23 ноября в кардиодиспансер привезла скорая. У мужчины была одышка, кинжальные боли в груди. Врачи диагностировали сердечную недостаточность и обнаружили большой разрыв.

– Этот человек без оперативного вмешательства был обречен. Трещина в аорте составляла около 4 сантиметров, – рассказывает кардиохирург и заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Олег Журба.

Медлить с оперативным вмешательством было нельзя. Специалисты приступили к делу. Операция Бенталла продолжалась семь часов. Она была сверхсложной, говорит врач, ведь пациенту значительно снижали температуру тела – где-то на 11 градусов. Таким образом всем его органам и тканям сэкономили кислород.

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— Объем операции это – замена клапана восходящей части аорты. Очень часто при таких операциях отключается аппарат искусственного кровообращения, отключается сердце и некоторое время пациент находится в состоянии клинической смерти. И есть немного времени, чтобы выполнить определенный этап оперативного вмешательства, — говорит врач.

Несмотря на отключение света: в Черкассах сделали сверхсложную операцию на открытом сердце и спасли мужчину / 3 images

И без того непростую операцию усложнило внезапное исчезновение света. С начала вмешательства прошло четыре с половиной часа. И всего десять минут после того как врачи запустили сердце пациента.

– Случилось так, что генератор еще не заработал, были перепады напряжения и полностью выключился свет. Наш аппарат искусственного кровообращения, поддерживающий циркуляцию крови в организме, сначала перешел в аварийный режим, – рассказывает Олег Журба.

По словам врача, это был очень волнующий момент, потому что аппарат работал на собственных батареях. Это длилось около 5-7 минут. И если бы не столь мощная аппаратура, пациент мог получить кардинальные повреждения в организме. Но слава Богу, он сработал нормально.

Сейчас Василий Иванович чувствует себя хорошо. В больнице проведет еще две недели, потом еще два с половиной месяца будет восстанавливаться дома.

— Он сможет на фоне абсолютного хорошего медикаментозного лечения очень долго прожить, — говорит врач.

Фото: Черкасский областной кардиоцентр