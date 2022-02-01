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Несмотря на высокий уровень вакцинации: почему в Киеве ужесточили карантин

1 февраля 2022, 14:46
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

Киев перешел из желтой в оранжевую зону эпидемической опасности, несмотря на то, что в городе высокий уровень вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 1 февраля. По его словам, причина перехода города в оранжевую зону — превышение допустимой нормы динамики госпитализаций Covid-больных.

— Киев, Киевская и Полтавская области, эти регионы демонстрируют самые низкие показатели заболеваемости и самый высокий уровень вакцинации. Сегодня Киев вошел в оранжевый уровень из-за динамики, но уровень заболеваемости продолжает быть одним из самых маленьких, — отметил эксперт.

По словам Ганиченко, регионы, которые показывают более 50% вакцинации (Киев показывает более 70%), продолжают быть с наименьшей нагрузкой на медицинскую систему и уровнем заболеваемости.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что темпы заболеваемости коронавирусом продолжат снижаться, но в целом заболеваемость не остановится.

Если в последние две недели в стране наблюдался прирост заболеваемости в два раза, то сейчас есть рост на 75%, и в дальнейшем ожидается еще более медленный рост.

Ганиченко утверждает, что часть госпитализированных во время волны штамма Омикрон сократилась в 2,5 раза, по сравнению с волной варианта Дельта (с 25% до 10%).

Также в четыре раза снизился уровень смертности: во время предыдущей волны летальность составила 2%, а сейчас составляет 0,5%.

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Источник
Kyiv School of Economics (KSE)
Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Київ , Коронавирус Covid-19
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