Распространение коронавируса в мире в отличие от гриппа не зависит от времени года, так как инфекция интенсивнее передается во время тесного контакта.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

— Хотя респираторные вирусы имели тенденцию к сезонным волнам. Коронавирус любит любую погоду. Но особенно ему нравится прыгать от одного человека к другому, когда мы вступаем в тесный контакт, поэтому не стоит давать ему такую ​​возможность, — отметила Маргарет Харрис.

Она также рассказала, что коронавирус имеет одну большую волну, которая будет то усиливаться, то ослабевать.

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Людям следует быть бдительными и соблюдать противоэпидемические рекомендации.

— Это будет одна большая волна, она будет немного подниматься и опускаться. Теперь лучше сгладить ее и превратить в нечто, похожее на то, что у вас под ногами. Там, где люди находятся в тесном контакте, мы видим интенсивную передачу, — отметила представитель ВОЗ.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире на 28 июля говорит о 16 409 902 больных, за сутки заболело почти 210 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 10 232 051 пациент. Умерло от коронавируса 652 531 человек.