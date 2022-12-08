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Ранение в сердце и осколок в голове: в Днепре выходили тяжелораненого 22-летнего защитника

8 декабря 2022, 13:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня Мечникова

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь 22-летнего киевлянина Михаила, получившего в бою тяжелые ранения в сердце и голову. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Михаилу только исполнилось 22, он из Киева. Хирург Ярослав Медведик пошел на операцию отчаяния, — пишет Сергей Рыженко.

По его словам, парень получил ранение в сердце, осколок в левой гемисфере мозжечка. У пациента также диагностирован разорванный осколками кишечник.

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Сообщается, что Михаилу была сделана трахеотомия, проведено вмешательство кардиохирурга, который ушил ранения левого желудочка. Было перелито более четырех литров препаратов крови.

— Михаил все выдержал. Только что на обходе все с облегчением выдохнули — раненое сердце работает. На сегодня парня уже сняли с аппарата ИВЛ, — пишет медик.

По его словам, осколок из головы воину удалит чуть позже, после стабилизации общего состояния, профессор Андрей Сирко.

Как отмечает Сергей Рыженко, больше всего герой переживает, что родные — мама, бабушка и сестра — не перенесут, когда увидят его раненым.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко

Теги
військовослужбовці Лікарня ім. Мечникова лікування Мозок Операция Серце
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