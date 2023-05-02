Специалисты Волынской областной больницы в ходе трех операций, которые провели одну за другой, спасли руку 52-летнему воину, получившему ранение во время боевых действий возле Марьинки.

Об этом рассказал пресс-секретарь клиники Андрей Гнатюк на своей странице в Facebook.

— 52-летний военный родом из Ивано-Франковской области. В ВСУ был мобилизован в феврале прошлого года. Ранения обеих рук он получил во время обстрелов возле Марьинки, — пишет Гнатюк.

Как выяснилось, одно из ранений было сквозным и дало осложнение: в сосуде образовались сгустки крови — тромбы, которые могли повлечь за собой отмирание конечности.

— Если тромб не удалить, нарушается кровоток. В итоге может произойти острая ишемия руки и она, попросту говоря, начнет отмирать, – объяснил сосудистый хирург Степан Курач.

Чтобы спасти руку, привлекли три бригады врачей. Первая команда медиков восстановила проходимость сосуда, следующая вправила огнестрельное ранение кости, а пластические хирурги закрыли и зашили рану.

Как сообщил спикер больницы, прооперированный военный чувствует себя хорошо.

Источник: Андрей Гнатюк