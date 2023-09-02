В Дружковке, Ивано-Франковске и на Ровенщине 28-летнему воину, тяжело раненному под Бахмутом, врачи спасали изуродованную ногу. Боролись четыре месяца, чтобы сохранить конечность. И это удалось!

Юрий Новак, позывной Монах, родом из Костополя. Трижды был ранен под Бахмутом.

Первое ранение получил непосредственно вблизи города, тогда осколками посекло шею. Через месяц лечения в госпитале Юрий снова вернулся на фронт, к побратимам. Под Опытным он был ранен во второй раз.

В третий раз бойца ранили, когда он работал с крупнокалиберным оружием. Орки охотились на него с побратимом две недели.

Наши ребята вели огонь из заброшенной многоэтажки, ведь для точности выстрела нужна высота. По ним россияне методично били высокоточными самонаводящимися ракетами и сносили этаж за этажом.

Но ребята спаслись, хоть Юрий и получил сложное ранение, прикрыв побратима.

Первую помощь Юрию оказали в Дружковке, а затем эвакуировали в одну из больниц Ивано-Франковска. Тамошний врач спас ему от ампутации ногу.

Парень 4,5 месяца провел в больничной койке. Позже освоил коляску, а затем смог передвигаться с помощью костылей.

Далее защитника отправили в Ровенскую область для дальнейшей реабилитации.

Свои первые шаги он сделал в воде, под руководством физических терапевтов Клеванского госпиталя.

Благодаря своему упорству и несокрушимости боец сейчас уже самостоятельно ходит, опираясь на подлокотники.

Кстати, недавно получил звонок от побратима, своего второго номера. Боевой товарищ позвонил специально, чтобы поблагодарить друга за спасенную жизнь.

Фото: МОЗ