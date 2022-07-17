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Раненых из Винницы вертолетом доставляют во Львов

17 июля 2022, 17:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медевакуація

Пострадавших от ракетного удара по Виннице вертолетами доставляют на лечение в специализированные центры, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Так, двоих раненых сегодня уже доставили из Винницы во Львов — в ожоговый центр.

Еще один пациент сейчас в пути.

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К транспортировке готовят еще двух тяжелораненых.

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Решение о медицинской эвакуации пострадавших вчера принял выездной консилиум специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.

Источник: Сергей Борзов

Фото: Сергей Борзов

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