Пострадавших от ракетного удара по Виннице вертолетами доставляют на лечение в специализированные центры, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Так, двоих раненых сегодня уже доставили из Винницы во Львов — в ожоговый центр.
Еще один пациент сейчас в пути.
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К транспортировке готовят еще двух тяжелораненых.
Решение о медицинской эвакуации пострадавших вчера принял выездной консилиум специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.
Источник: Сергей Борзов
Фото: Сергей Борзов