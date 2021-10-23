Офис генерального прокурора Украины начал крестовый поход против изготовителей и покупателей фальшивых Covid-сертификатов. Об этом на своей странице в Facebook очень эмоционально заявила руководитель главного надзорного ведомства страны Ирина Венедиктова. Она отметила, что берет под личный контроль дела по сертификатным аферам.

— Есть такие нарушения закона, которые кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями, — пишет Генеральный прокурор.

По ее словам, люди, которые продают, по их мнению, всего-навсего бумажки в виде липовых сертификатов о вакцинации, на самом деле торгуют свидетельствами о смерти.

Ведь с этой “кровавой макулатурой” ее невакцинированные приобретатели потом путешествуют по миру, заражаясь сами, заражая детей и пожилых людей.

— Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам — такие производства мы берем под личный контроль и методично доводим до приговоров, — заявила Ирина Венедиктова.

Она назвала фальшивые Covid-сертификаты “игрой в рулетку с полным барабаном”.

По информации Офиса генерального прокурора, в 2021 году, на основании собранных доказательств о подделке результатов ПЦР-тестов и документов о вакцинации, 104 лицам уже сообщено о подозрении. В суд направлено 88 обвинительных актов.

И это только начало, предупредила Генпрокурор.

Источник: Ирина Венедиктова