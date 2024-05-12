Медики скорой помощи спасли 29-летнего жителя села Косовская Поляна на Закарпатье, получившего тяжелую травму руки, работая бензопилой. Об этом медики рассказали на своей странице в Facebook.

Брат наложил жгут

— Юноша пас овец высоко в горах и, мастеря для них ограждение, травмировался. Брат, находившийся неподалеку, остановил кровотечение, наложил жгут и позвал на помощь, — говорится в сообщении.

Диспетчер службы 103 направил бригаду №1205 (фельдшер Элина Молнар, водитель Владимир Тафий) из Великого Бычкова.

Чтобы быстрее доставить потерпевшего к медикам, мужчины из села на частном высокопроходном авто отправились в горы. А местная фельдшер Виктория Нездоровина помогала бригаде скорой сориентироваться на местности – травмированный находился далеко в горах, в труднодоступном урочище.

Терял сознание от боли

Когда пострадавшего доставили в медицинский автомобиль, он уже терял сознание от боли и массивной кровопотери.

Фельдшеры быстро обработали рану обеззараживающими и кровоостанавливающими препаратами, обезболили, подключили инфузионные растворы и помчались в Раховскую больницу.

Руку спасти не удалось

По словам медиков, в настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении в стабильном состоянии. Руку, к сожалению, спасти не удалось. Однако жизнь парня – вне угрозы.

Источник: 103 Закарпатье