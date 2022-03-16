На 16 марта, 21 день войны, российским агрессором повреждены 117 больниц, из них 7 восстановлению не подлежат. Обстреляно 43 машины экстренной медицинской помощи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, несмотря ни на что, система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев. А еще — информировать о своих решениях, которые помогают системе держаться и делать вклад в победу над оккупантами:
- несмотря на военные действия, Минздрав поставил семь новых ангиографов в больницы, сейчас обеспечивается их монтаж и запуск;
- в Харьков доставлено 18 автомобилей скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарного груза из Дании;
- получены письма от крупнейших фармпроизводителей мира — американской Pfizer и французской Sanofi с выражением безусловной поддержки Украины;
- к ним также присоединился американский производитель инсулинов и противораковых препаратов Eli Lilly;
- запущена официальная платформа СпівДія для помощи украинцам во время войны, больше деталей по этой ссылке;
- утверждены Методические рекомендации по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим на догоспитальном этапе в условиях боевых действий/военного положения, больше деталей по этой ссылке;
- направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию приказ Минздрава об отсрочке электронного распределения в интернатуру, на период военного положения будет действовать старая процедура;
- министр здравоохранения Украины выступил 15 марта перед министрами здравоохранения стран ЕС и европейских медицинских организаций с призывом продолжить давление на Российскую Федерацию как агрессора;
- оформлена выдача формы №127/о (Медицинская справка для получения разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы) бесплатно в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения: это официальный медицинский документ, который является заключением лечебно-консультативной комиссии после осмотра гражданина с целью установления наличия или отсутствия у него медицинских противопоказаний для получения разрешения на оружие;
- налажено взаимодействие на украинских фармацевтических заводах, обеспечен собственный выпуск препаратов, даже если оккупанты разрушат производственную линию на каком-то из предприятий;
- в настоящее время к работе в учреждениях здравоохранения привлечено 103 иностранных врача;
- пятый конвой с больными украинскими детьми (109 человек) отправился под надежным украинско-польским медико-полицейско-пограничным сопровождением.
Источник: Виктор Ляшко