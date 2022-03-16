На 16 марта, 21 день войны, российским агрессором повреждены 117 больниц, из них 7 восстановлению не подлежат. Обстреляно 43 машины экстренной медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, несмотря ни на что, система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев. А еще — информировать о своих решениях, которые помогают системе держаться и делать вклад в победу над оккупантами:

несмотря на военные действия, Минздрав поставил семь новых ангиографов в больницы, сейчас обеспечивается их монтаж и запуск;

в больницы, сейчас обеспечивается их монтаж и запуск; в Харьков доставлено 18 автомобилей скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарного груза из Дании;

скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарного груза из Дании; получены письма от крупнейших фармпроизводителей мира — американской Pfizer и французской Sanofi с выражением безусловной поддержки Украины;

и французской с выражением безусловной поддержки Украины; к ним также присоединился американский производитель инсулинов и противораковых препаратов Eli Lilly;

препаратов Eli Lilly; запущена официальная платформа СпівДія для помощи украинцам во время войны, больше деталей по этой ссылке;

для помощи украинцам во время войны, больше деталей утверждены Методические рекомендации по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим на догоспитальном этапе в условиях боевых действий/военного положения, больше деталей по этой ссылке

по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим на догоспитальном этапе в условиях боевых действий/военного положения, больше деталей направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию приказ Минздрава об отсрочке электронного распределения в интернатуру, на период военного положения будет действовать старая процедура;

в интернатуру, на период военного положения будет действовать старая процедура; министр здравоохранения Украины выступил 15 марта перед министрами здравоохранения стран ЕС и европейских медицинских организаций с призывом продолжить давление на Российскую Федерацию как агрессора;

и европейских медицинских организаций с призывом продолжить давление на Российскую Федерацию как агрессора; оформлена выдача формы №127/о бесплатно в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения: это официальный медицинский документ, который является заключением лечебно-консультативной комиссии после осмотра гражданина с целью установления наличия или отсутствия у него медицинских противопоказаний для получения разрешения на оружие ;

в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения: это официальный медицинский документ, который является заключением лечебно-консультативной комиссии после осмотра гражданина с целью установления наличия или отсутствия у него медицинских противопоказаний для получения ; налажено взаимодействие на украинских фармацевтических заводах, обеспечен собственный выпуск препаратов, даже если оккупанты разрушат производственную линию на каком-то из предприятий;

даже если оккупанты разрушат производственную линию на каком-то из предприятий; в настоящее время к работе в учреждениях здравоохранения привлечено 103 иностранных врача;

иностранных врача; пятый конвой с больными украинскими детьми (109 человек) отправился под надежным украинско-польским медико-полицейско-пограничным сопровождением.

Источник: Виктор Ляшко