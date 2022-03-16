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Повреждены 117 больниц, из них 7 безвозвратно: как работает система Минздрава на 21 день войны

16 марта 2022, 18:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ляшко

На 16 марта, 21 день войны, российским агрессором повреждены 117 больниц, из них 7 восстановлению не подлежат. Обстреляно 43 машины экстренной медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, несмотря ни на что, система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев. А еще — информировать о своих решениях, которые помогают системе держаться и делать вклад в победу над оккупантами:

  • несмотря на военные действия, Минздрав поставил семь новых ангиографов в больницы, сейчас обеспечивается их монтаж и запуск;
  • в Харьков доставлено 18 автомобилей скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарного груза из Дании;
  • получены письма от крупнейших фармпроизводителей мира — американской Pfizer и французской Sanofi с выражением безусловной поддержки Украины;
  • к ним также присоединился американский производитель инсулинов и противораковых препаратов Eli Lilly;
  • запущена официальная платформа СпівДія для помощи украинцам во время войны, больше деталей по этой ссылке;
  • утверждены Методические рекомендации по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим на догоспитальном этапе в условиях боевых действий/военного положения, больше деталей по этой ссылке;
  • направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию приказ Минздрава об отсрочке электронного распределения в интернатуру, на период военного положения будет действовать старая процедура;
  • министр здравоохранения Украины выступил 15 марта перед министрами здравоохранения стран ЕС и европейских медицинских организаций с призывом продолжить давление на Российскую Федерацию как агрессора;
  • оформлена выдача формы №127/о (Медицинская справка для получения разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы) бесплатно в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения: это официальный медицинский документ, который является заключением лечебно-консультативной комиссии после осмотра гражданина с целью установления наличия или отсутствия у него медицинских противопоказаний для получения разрешения на оружие;
  • налажено взаимодействие на украинских фармацевтических заводах, обеспечен собственный выпуск препаратов, даже если оккупанты разрушат производственную линию на каком-то из предприятий;
  • в настоящее время к работе в учреждениях здравоохранения привлечено 103 иностранных врача;
  • пятый конвой с больными украинскими детьми (109 человек) отправился под надежным украинско-польским медико-полицейско-пограничным сопровождением.

Источник: Виктор Ляшко

Теги
Війна в Україні , Віктор Ляшко , МОЗ Украины
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