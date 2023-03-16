Александра доставили ночью без признаков жизни. Ранение, которое получил мужчина, могло закончиться трагически, написал на своей странице в Facebook гендиректор областной больницы в Днепре Сергей Рыженко.

Александр не мог припомнить свое имя. У него в голове стоял звук летевшего на позиции снаряда.

Руку парню разнесло на кусочки.

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– Лучшие травматологи Мечникова собрали фрагменты костей и мышц, соединили аппаратами и швами, – написал Сергей Рыженко. – Осолки пробили глаз, повредили череп и шею.

В реанимации Александр рассказывает о родителях-пенсионерах, которые ждут его возвращения.

Он мечтает выздороветь, влюбиться, жениться и жить по-прежнему на Виннитчине, и не чувствовать боли, которую принесла война.

Сейчас его готовят к очередной операции, переливают утраченную кровь, он общается с психологами. И все это делается в больнице для скорейшего выздоровления героя.

– Хочу заметить, что Александр оставил в себе навсегда внутреннюю силу и мужество, но многим другим нужна помощь, – написал Рыженко.

Врачи ожидают создания реабилитационных центров, которые помогут воинам вернуться к полноценной жизни.

Источник: Сергей Рыженко