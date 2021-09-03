В мире по состоянию на 3 сентября зафиксировали 220,2 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,5 млн человек. В Украине ситуация с Covid-19 постепенно ухудшается, ведь растет количество новых больных.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 3 сентября зафиксировали 2 693 новых случая коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 45 человек. Побороть болезнь удалось 1 112 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (236), Харьковской (231) и Львовской (213) областях.

Все регионы Украины сейчас находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но в Луганской и Одесской областях превышен уровень госпитализаций с Covid-19.

По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, в столице не планируют вводить локдаун, ведь к этому нет никаких предпосылок. Однако он добавил, что в Украине наблюдается прогнозируемый рост Covid-больных.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в США (177 тыс.), Индии (45 тыс.) и Бразилии (26 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в США, Мексике и России.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в Великобритании, России и Франции. Украина по количеству случаев коронавируса за сутки в мире занимает 43 место, а в Европе – 13.

В Южной Корее подтвердили первые три случая заражения штаммом коронавируса Мю. Штамм, впервые обнаруженный в Колумбии, был подтвержден у трех человек, приехавших из Мексики, США и Колумбии.

В Израиле обнаружили более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Это наибольшее количество больных за все время пандемии в стране.

Грузия также фиксирует отрицательные рекордные показатели. За последние сутки в стране зафиксировали 86 летальных исходов от коронавируса. Это самый большой суточный показатель с начала пандемии Covid-19.

Литва вакцинировала от коронавируса 70% взрослых граждан. Одну дозу вакцины получили более 1,6 млн человек, две – 1,5 млн.