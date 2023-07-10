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Распространяется по Европе: стали известны симптомы смертельной лихорадки

10 июля 2023, 14:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смерть, труп, морг
Источник: Pixabay

Эксперты предупреждают, что на европейском континенте распространяется смертельно опасный вирус — конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ). После вспышки в Ираке и Намибии вирус был описан как самая большая угроза для здоровья населения.

Стало известно, что ККГЛ также стала причиной двух зарегистрированных случаев смерти в Пакистане и нескольких случаев в Испании. 

Болезнь вызывается найровирусом, состоянием, которое распространяется клещами и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеет уровень смертности от 10 до 40%.

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Как правило, заболевание встречается в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии. Тем не менее, из-за изменения климата болезнь может распространиться за пределы своих обычных территорий.

В ВОЗ отмечают, что ККГЛ входит в число девяти приоритетных заболеваний — системы, которая выявляет самые большие риски для здоровья населения.

Среди симптомов вируса — головные боли , высокая температура, боль в спине и суставах, боль в животе и рвота. В тяжелых случаях встречаются желтуха, перепады настроения и сенсорное восприятие. 

По мере прогрессирования болезни можно увидеть обширные участки кровоподтеков, сильные кровотечения из носа и неконтролируемые кровотечения в местах инъекций, которые начинаются примерно на четвертый день болезни и продолжаются около двух недель.

В задокументированных вспышках ККГЛ уровень смертности среди госпитализированных пациентов колебался от 9 до 50%.

Долгосрочные последствия инфекции ККГЛ недостаточно хорошо изучены у выживших, чтобы определить, существуют ли специфические осложнения. Однако восстановление идет медленно.

Источник
Mirror
Теги
Європа ВООЗ Смертельні віруси
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