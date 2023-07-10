Эксперты предупреждают, что на европейском континенте распространяется смертельно опасный вирус — конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ). После вспышки в Ираке и Намибии вирус был описан как самая большая угроза для здоровья населения.

Стало известно, что ККГЛ также стала причиной двух зарегистрированных случаев смерти в Пакистане и нескольких случаев в Испании.

Болезнь вызывается найровирусом, состоянием, которое распространяется клещами и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеет уровень смертности от 10 до 40%.

Как правило, заболевание встречается в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии. Тем не менее, из-за изменения климата болезнь может распространиться за пределы своих обычных территорий.

В ВОЗ отмечают, что ККГЛ входит в число девяти приоритетных заболеваний — системы, которая выявляет самые большие риски для здоровья населения.

Среди симптомов вируса — головные боли , высокая температура, боль в спине и суставах, боль в животе и рвота. В тяжелых случаях встречаются желтуха, перепады настроения и сенсорное восприятие.

По мере прогрессирования болезни можно увидеть обширные участки кровоподтеков, сильные кровотечения из носа и неконтролируемые кровотечения в местах инъекций, которые начинаются примерно на четвертый день болезни и продолжаются около двух недель.

В задокументированных вспышках ККГЛ уровень смертности среди госпитализированных пациентов колебался от 9 до 50%.

Долгосрочные последствия инфекции ККГЛ недостаточно хорошо изучены у выживших, чтобы определить, существуют ли специфические осложнения. Однако восстановление идет медленно.