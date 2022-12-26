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Пособие по военной хирургии на украинском языке от США: еженедельно в свободном доступе новые разделы

26 декабря 2022, 20:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція
Источник: Depositphotos

Украинские врачи имеют возможность получать информацию из руководства по хирургической боевой помощи раненым (Surgical Combat Casualty Care), разработанного оборонным агентством по здравоохранению (DHA, США).

Первые украиноязычные разделы уже выложены в свободный доступ, сообщает Минздрав:

  • Взрывная травма уха/акустическая травма и потеря слуха;
  • Реанимационные мероприятия по контролю повреждений;
  • Ампутация: оценка и лечение.

В руководстве содержатся новейшие клинические рекомендации по оказанию хирургической помощи и оперативному лечению травм, полученных в результате боевых действий.

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Новые темы учебных материалов планируется излагать еженедельно по ссылке https://gmka.org/uk/category/dlya-medykiv/deployed-medicine/ .

В Днепре украинские хирурги впервые в Украине провели уникальные операции по преодолению фантомной боли. Технологиями преодоления фантомной боли с украинскими врачами поделились коллеги из США, которые следили за операциями с помощью телемедицины.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Медицина в Україні
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