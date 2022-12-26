Украинские врачи имеют возможность получать информацию из руководства по хирургической боевой помощи раненым (Surgical Combat Casualty Care), разработанного оборонным агентством по здравоохранению (DHA, США).

Первые украиноязычные разделы уже выложены в свободный доступ, сообщает Минздрав:

Взрывная травма уха/акустическая травма и потеря слуха;

Реанимационные мероприятия по контролю повреждений;

Ампутация: оценка и лечение.

В руководстве содержатся новейшие клинические рекомендации по оказанию хирургической помощи и оперативному лечению травм, полученных в результате боевых действий.

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Новые темы учебных материалов планируется излагать еженедельно по ссылке https://gmka.org/uk/category/dlya-medykiv/deployed-medicine/ .

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