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Услуги по гемодиализу: как получить бесплатно

18 ноября 2022, 19:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гемодиализ
Источник: Depositphotos

В Программе медицинских гарантий-2022 для украинцев с хронической болезнью почек или почечной недостаточностью предусмотрено бесплатное лечение методом гемодиализа в амбулаторных условиях.

Чтобы начать амбулаторное лечение методом гемодиализа, необходимо направление от нефролога после установления соответствующего диагноза.

По пакету Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях пациент может бесплатно получить следующие услуги:

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  • Первоначальный обзор и последующее наблюдение.
  • Контроль эффективности диализного исцеления.
  • Своевременная диагностика, профилактика и лечение осложнений с направлением к врачам-специалистам других профилей, при наличии показаний.
  • Проведение процедуры гемодиализа.
  • Обеспечение лекарственными средствами из Национального перечня основных лекарственных средств, как и медицинскими изделиями и расходными материалами.
  • Проведение необходимых лабораторных исследований, а также по необходимости или в случае ухудшения состояния (биохимический анализ крови; общий анализ крови; определение общего холестерина; определение показателей пищевого статуса; определение антител к ВИЧ, реакции Вассермана; определение диализной дозы и т.п.).
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Ближайшее медучреждение, где проводится лечение методом гемодиализа по договору с НСЗУ, может подсказать выписавший направление врач-нефролог.

Также можно позвонить в контактный центр НСЗУ по номеру 16-77. Операторы сообщат адреса и контакты медучреждений, в которые можно обратиться.

Источник
Минздрав
Теги
лікування
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