Только в течение одного воскресного дня специалисты экстренки оказали помощь четырем туристам с Тернопольщины и Днепропетровщины, которые травмировались в горах.

Скатились со склона и потеряли ориентацию

Сначала на линии 103 приняли звонок, что мужчина в горах травмировал голову и руку, потерял ориентир.

Передал медикам геолокацию, и… связь пропала. На поиски пострадавшего были задействованы спасатели, полиция и неравнодушные граждане.

В течение трех часов местность на Раховщине между Лазещиной и Квасами прочесывали поисковые группы. Когда почти потеряли надежду, наконец нашли травмированного.

Бригада в составе фельдшера Марии Негрий и водителя Николая Пташника (на фото) сразу оказала медицинскую помощь и транспортировала 21-летнего юношу в медучреждение.

Впоследствии он вспомнил, что вместе с ним было еще двое товарищей, они потеряли друг друга в лесу.

Не прошло и часа, как местные жители привезли на пункт экстренной медицинской помощи в Ясинях еще одного путешественника — у 31-летнего мужчины были многочисленные травмы и ссадины спины, рук, ног.

Фельдшер вместе с медицинской сестрой Ясинянской больницы стабилизировали состояние травмированного.

А вскоре нашелся и третий участник этой группы путешественников — у 20-летнего юноши, блуждавшего в горах, обнаружили лишь легкие царапины лица.

Как впоследствии выяснилось, все трое мужчин были из Днепра и, по их словам, упали с крутого горного склона.

Хорошо, что все закончилось относительно благополучно.

Поскользнулась и сломала ногу

А эта история из Воловца. После того как горные спасатели эвакуировали на носилках 28-летнюю туристку с Тернопольщины, которая травмировалась при подъеме на гору Пикуй, ее в селе Беласовица приняла медицинская бригада Воловецкой СЭМП в составе фельдшера Виталия Минды и водителя Михаила Гафинца.

Специалисты бригады обезболили, зафиксировали травмированную конечность и транспортировали пациентку в Воловецкую больницу. У женщины оказался перелом левой голени.

По словам пострадавшей, она поскользнулась на камне, почувствовала резкую боль в левой ноге и не смогла дальше передвигаться. Вместе с братом провела ночь у подножия горы, только на утро удалось связаться со спасателями и медиками.

К счастью, несмотря на ночевку на склоне горы, никаких признаков переохлаждения или других травм у туристки нет.

Чтобы отпуск не стал больничным

Служба 103 отмечает: прежде чем отправиться в горы, важно тщательно подготовиться:

составить детальный план похода;

правильно подобрать экипировку — соответствующую одежду, обувь с антискользящим покрытием, шлем, рюкзак с первой помощью;

научиться оказывать первую помощь — пройти соответствующие курсы, знать, как накладывать бандажи, фиксировать переломы, останавливать кровотечение;

изучить прогноз погоды на период похода, учесть, что погодные условия в горах могут быстро меняться.

источник и фото: 103 Закарпаття