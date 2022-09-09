Сегодня, 9 сентября, Национальную детскую специализированную больницу Охматдет посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, представители БО Фонд Дом Рональда МакДональда.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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Пообщался с маленькими пациентами: госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Охматдет / 3 images

— В ходе встречи члены делегации обсудили поддержку Украины, развитие семейно-ориентированного подхода в медицинском уходе за детьми и ознакомились с работой команды медиков во время войны, — говорится в сообщении.

Также гости пообщались с маленькими пациентами. В частности, с Катей и Мариной, которые проходят лечение от минно-взрывных травм, полученных в результате вражеских обстрелов.

Марина — 6-летняя девочка из Херсонской области, в дом которой попал вражеский снаряд. Девочке оторвало ногу, ее мама Наталья также получила тяжелые травмы нижних конечностей.

13-летняя Катя пострадала на железнодорожном вокзале Краматорска, когда пыталась с мамой, сестрой и тетей эвакуироваться в безопасное место. Мама девочки погибла.

Сообщается, что Дом Рональда МакДональда намерен к концу следующего года создать в Охматдете 50 комфортных комнат для более 18 тыс. бесплатных ночевок в год для родителей, которые хотят быть рядом с находящимися на лечении детьми.

В ходе встречи гости также имели возможность познакомиться с легендарным украинским псом-сапером Патроном, который в очередной раз посетил пациентов детской клиники.

Источник: Охматдет

Фото: Кристина Величанская