Служба безопасности Украины сообщила об удачной операции, в результате которой перестал действовать канал поставки из РФ поддельных лекарств для онкобольных.

Нелегальное сопровождение товара осуществляли с территории Киевской и Харьковской областей.

Именно в этих регионах киберспециалисты Службы безопасности провели спецоперацию, во время которой разоблачили канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов онкологической группы.

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали трех участников международной преступной группировки, которая организовала этот нелегальный бизнес.

Оказалось, что существовала целая система изготовления, транспортировки, продажи и прикрытия нелегальных действий.

Изготавливали подделки в РФ или в странах Ближнего Востока. В Украину фальсификат завозили специальные перевозчики в замаскированных технологических полостях собственных авто. Чтобы не вызвать подозрения, они пересекали нашу госграницу с территории третьих стран.

Далее — продажа. Сомнительные медпрепараты продавали через специально созданные интернет-магазины и профильные группы онкобольных и их родственников в соцсетях.

Непосредственную доставку псевдолекарств осуществляли через подконтрольные аптеки и популярные почтовые сервисы.

Еженедельные прибыли злоумышленников составляли миллионы гривен.

Во время обысков в аптеках и жилье фигурантов, а также в их офисных и складских помещениях обнаружено:

большое количество фальсифицированных лекарственных средств;

незарегистрированное огнестрельное оружие;

черная бухгалтерия;

мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств, совершенные организованной группой).

Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.